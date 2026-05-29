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29.05.2026 06:31:29
Premier gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Premier äußerte sich am 27.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,58 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Premier ein EPS von -0,770 INR in den Büchern gestanden.
Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 1,930 INR beziffert. Im Vorjahr hatte Premier ein Ergebnis je Aktie von -2,680 INR vermeldet.
Redaktion finanzen.at
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