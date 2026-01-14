Premier: Grönland bevorzugt Dänemark gegenüber Anschluss an USA

Von Sune Engel Rasmussen

DOW JONES--Die Bevölkerung Grönlands würde sich bei einer sofortigen Entscheidung für den Verbleib im dänischen Hoheitsgebiet und gegen einen Anschluss an die USA aussprechen. Das sagte Grönlands Regierungschef Jens-Frederik Nielsen vor Reportern in Kopenhagen. Damit rückte die arktische Insel ihre Position unmittelbar vor den für Mittwoch geplanten Gesprächen im Weißen Haus eng an die dänische Regierungslinie.

Trotz "immensen Drucks" werde die Insel ein Teil des dänischen Königreichs bleiben und weiterhin an Demokratie und Rechtsstaatlichkeit festhalten, sagte Nielsen. "Grönland will nicht von den USA kontrolliert werden. Grönland will nicht im Besitz der USA sein", betonte der Premierminister an der Seite der dänischen Ministerpräsidentin Mette Frederiksen. Die Lage sei "sehr, sehr ernst".

Die Außenminister Dänemarks und Grönlands werden in Washington mit einer Delegation unter Leitung von US-Vizepräsident JD Vance zusammenkommen. Das Treffen dient dem Versuch, einen Streit beizulegen, an dessen Ende Dänemark der Verlust einer Insel droht, die 98 Prozent seines Staatsgebiets ausmacht.

Die Bemühungen von Präsident Donald Trump zur Übernahme Grönlands haben die skandinavische Nation in ihre bisher tiefste diplomatische Krise mit den USA gestürzt. Dabei gelten die Vereinigten Staaten historisch als einer der engsten Verbündeten Dänemarks. Das eisbedeckte und dünn besiedelte Grönland umfasst eine Fläche, die etwa dreimal so groß wie Texas ist.

"Es ist nicht einfach, dem völlig inakzeptablen Druck eines unserer engsten Verbündeten standzuhalten", sagte die dänische Ministerpräsidentin Frederiksen. Vieles deute darauf hin, dass der schwierigste Teil erst noch bevorstehe.

Grönland betone regelmäßig die Offenheit für Geschäfte und Investitionen, insbesondere im Bereich des Bergbaus. Die Insel stehe jedoch nicht zum Verkauf. Als autonomes dänisches Territorium kontrolliert Grönland seine Innenpolitik eigenständig, während die Außen- und Sicherheitspolitik in die Zuständigkeit Kopenhagens fallen. Zwar strebt die Mehrheit der Grönländer nach Unabhängigkeit, ist sich jedoch über den Zeitpunkt und die Bedingungen uneinig. Lediglich 6 Prozent der Bevölkerung sprachen sich im vergangenen Jahr in einer Umfrage für einen Anschluss an die USA aus.

