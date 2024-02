Premier League bis 2028 bei Sky

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Sky darf in Deutschland bis 2028 die Premier League zeigen. Der Pay-TV-Sender einigte sich mit der höchsten englischen Fußball-Liga frühzeitig auf einen neuen Dreijahresvertrag. Das gab Sky am Donnerstag bekannt. Die aktuelle Vereinbarung gilt noch bis 2025. Im Anschluss tritt der neue Kontrakt in Kraft. Sky wird dann wie bisher alle 380 Spiele der Premier League pro Saison in voller Länge zeigen, über 250 Partien davon live./clu/DP/jha