Premier League statt BVB: Álvarez wechselt zu West Ham United

BERLIN (dpa-AFX) - Der auch bei Borussia Dortmund (BVB (Borussia Dortmund)) gehandelte Mittelfeldspieler Edson Álvarez wechselt nun statt in die Bundesliga in die englische Premier League. Der 25 Jahre alte mexikanische Fußball-Nationalspieler unterschrieb bei West Ham United einen Vertrag bis 30. Juni 2028, wie der Verein am Donnerstag bekannt gab. Laut Medienberichten zahlen die Hammers an Ajax Amsterdam eine Ablöse von rund 40 Millionen Euro.

"Es ist ein äußerst sentimentaler Moment für mich in meiner Karriere. Für mich und meine Familie ist es ein Traum, einem Club wie West Ham beizutreten. Die Premier League ist eine besondere Liga, die beste Liga der Welt, und ich denke, mein Stil wird dazu passen", sagte Álvarez in der Vereinsmitteilung.

Álvarez war beim deutschen Vizemeister aus Dortmund lange als Nachfolger für den zu Real Madrid gewechselten Jude Bellingham gehandelt worden. Beide Seiten sollen sich laut Medien schon über einen Transfer einig gewesen sein, dann nahm der BVB aber doch Abstand von einer Verpflichtung und verlängerte stattdessen mit Emre Can (29). Auch Rekordmeister FC Bayern München soll laut Medien an Álvarez interessiert gewesen sein./deg/DP/jha