Premier Marketing informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Premier Marketing hat am 07.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,27 THB ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,380 THB erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Premier Marketing 1,38 Milliarden THB umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,25 Milliarden THB erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at