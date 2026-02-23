Premier Marketing zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Premier Marketing hat am 20.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,26 THB. Im Vorjahresviertel hatte Premier Marketing 0,290 THB je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz wurden 1,55 Milliarden THB gegenüber 1,48 Milliarden THB im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 1,11 THB präsentiert. Im Vorjahr hatte Premier Marketing ein EPS von 1,08 THB je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Premier Marketing in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 20,26 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5,91 Milliarden THB im Vergleich zu 4,92 Milliarden THB im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at