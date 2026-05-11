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11.05.2026 06:31:29
Premier Polyfilm: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Premier Polyfilm ließ sich am 09.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Premier Polyfilm die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,82 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,530 INR je Aktie vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal hat Premier Polyfilm 809,7 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 721,8 Millionen INR erwirtschaftet worden.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 3,04 INR. Im letzten Jahr hatte Premier Polyfilm einen Gewinn von 2,48 INR je Aktie eingefahren.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 2,99 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,18 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Premier Polyfilm einen Umsatz von 2,64 Milliarden INR eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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