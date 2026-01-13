Premier Polyfilm: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Premier Polyfilm hat am 12.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,89 INR, nach 0,640 INR im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 28,14 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 792,8 Millionen INR, während im Vorjahreszeitraum 618,7 Millionen INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at