11.11.2025 06:31:28
Premier Polyfilm: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Premier Polyfilm hat am 10.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,76 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Premier Polyfilm ein EPS von 0,750 INR je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,40 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 705,0 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 736,0 Millionen INR ausgewiesen.
