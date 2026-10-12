Premier Polyfilm: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Premier Polyfilm hat am 10.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS lag bei 0,94 INR. Im letzten Jahr hatte Premier Polyfilm einen Gewinn von 0,760 INR je Aktie eingefahren.

Der Umsatz lag bei 1,03 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 39,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 736,0 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at