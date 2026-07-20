Premier Polyfilm stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Premier Polyfilm veröffentlichte am 18.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,87 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,570 INR je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 879,2 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 35,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 650,9 Millionen INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at