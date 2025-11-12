Premier Products gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Premier Products hat am 10.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei -0,01 THB. Ein Jahr zuvor waren -0,040 THB je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Premier Products mit einem Umsatz von insgesamt 194,4 Millionen THB abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 291,0 Millionen THB erwirtschaftet worden waren, um 33,19 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at