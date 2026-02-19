19.02.2026 06:31:28

Premier Products: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Premier Products hat am 16.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,15 THB vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,010 THB erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 47,35 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 335,4 Millionen THB. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 176,6 Millionen THB.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,300 THB beziffert. Im Vorjahr waren -0,120 THB je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 831,67 Millionen THB in den Büchern – ein Minus von 30,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Premier Products 1,19 Milliarden THB erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at

