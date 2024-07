Premier Sunak droht Schlappe bei britischer Parlamentswahl

LONDON (dpa-AFX) - Der Konservativen Partei von Premierminister Rishi Sunak droht bei der Parlamentswahl in Großbritannien am Donnerstag eine historische Niederlage. Neuer Regierungschef dürfte allen Umfragen zufolge Keir Starmer von der sozialdemokratischen Labour-Partei werden. Damit würden 14 Jahre konservativer Regierung enden.

Wahlberechtigt sind mehr als 46 Millionen Menschen. Alle Sitze im Unterhaus werden per Direktmandat vergeben. Dabei gewinnt stets die Kandidatin oder der Kandidat mit den meisten Stimmen in einem der 650 Wahlkreise. Die Wahlberechtigten haben jeweils eine Stimme. Die absolute Mehrheit im Unterhaus (House of Commons) beträgt 326 Sitze.

Die Wahllokale öffnen um 8.00 Uhr und schließen um 23.00 Uhr (jeweils MESZ). Anschließend wird eine Prognose erwartet, die einzelnen Wahlkreise werden aber noch bis zum Freitagmorgen ausgezählt. König Charles III. beauftragt den neuen Premierminister am Freitag offiziell mit der Regierungsbildung.

Labour vor größter Mehrheit der jüngeren Geschichte

Umfragen zufolge kann die Labour-Partei mit deutlich mehr als 400 Sitzen rechnen und steuert auf die stärkste Mehrheit der jüngeren Geschichte zu. Nach der vergangenen Wahl 2019 hielt die Partei 202 Mandate.

Mit Spannung erwartet wird auch das Abschneiden der rechtspopulistischen Partei Reform UK. Ihr Chef Nigel Farage, der einst den Brexit maßgeblich vorangetrieben hatte, könnte erstmals in seiner Karriere ins Unterhaus einziehen. Bisher war er siebenmal gescheitert./bvi/DP/jha