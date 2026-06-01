Premier Synthetics informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Premier Synthetics hat am 29.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,06 INR. Im Vorjahresquartal waren 2,86 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Premier Synthetics im vergangenen Quartal 17,8 Millionen INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 40,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Premier Synthetics 30,1 Millionen INR umsetzen können.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,910 INR gegenüber 3,25 INR im Vorjahr verkündet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 24,49 Prozent zurück. Hier wurden 111,73 Millionen INR gegenüber 147,96 Millionen INR im Vorjahr generiert.

Redaktion finanzen.at