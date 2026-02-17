|
Premier Synthetics legte Quartalsergebnis vor
Premier Synthetics hat am 14.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,03 INR. Im Vorjahresviertel waren -0,480 INR je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 147,72 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 20,1 Millionen INR, während im Vorjahreszeitraum 8,1 Millionen INR ausgewiesen worden waren.
