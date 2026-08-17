Premier Synthetics: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Premier Synthetics lud am 14.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS lag bei 0,48 INR. Im letzten Jahr hatte Premier Synthetics einen Gewinn von 0,110 INR je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 58,33 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 13,4 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum waren 32,2 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at