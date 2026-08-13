Premier Technology hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Premier Technology stellte am 11.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 0,16 THB beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,120 THB je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 806,4 Millionen THB in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 625,6 Millionen THB umgesetzt.

Redaktion finanzen.at