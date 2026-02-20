Premier Technology: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Premier Technology hat am 18.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,24 THB beziffert, während im Vorjahresquartal 0,510 THB je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 11,67 Prozent auf 1,03 Milliarden THB aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,17 Milliarden THB erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,920 THB. Im Vorjahr hatte Premier Technology 1,29 THB je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 3,45 Milliarden THB – das entspricht einem Abschlag von 14,11 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 4,02 Milliarden THB erwirtschaftet worden.

