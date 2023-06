Premiere anlässlich der 24 Stunden von Le Mans: Showcar Alpine A424_ß nimmt neuen Langstrecken-Prototypen vorweg

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Renault S.A."

60 Jahre nach der ersten Teilnahme am 24-Stunden-Rennen von Le Mans bietet Alpine mit dem Showcar A424_ß (gesprochen: "beta") anlässlich der Jubiläumsauflage des Langstreckenklassikers einen konkreten Ausblick auf das Auto, mit dem die Marke 2024 in der FIA-Langstrecken-Weltmeisterschaft starten wird. Die A424_ß markiert die Quintessenz von Automobilbau und Rennsport bei Alpine, sowohl in ästhetischer als auch in technischer Hinsicht. Unter anderem nimmt der Langstrecken-Prototyp die künftige Lichtsignatur der Alpine Serienfahrzeuge vorweg.