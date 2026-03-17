Schweizerische Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie
WKN DE: 852246 / ISIN: CH0012332372
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17.03.2026 14:30:40
Premiere für Swiss Re in den USA
Der Rückversicherer meldet einen neuen Vertrag über 2 Milliarden Dollar. Damit werden erstmals «Langlebigkeits-Risiken» in den USA abgesichert. Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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