Premiere im Vorfeld des 24-Stunden-Rennens: Alpine A110 R Le Mans: exklusive Sonderserie zum Jubiläum des Langstreckenklassikers

Zur Feier des hundertjährigen Bestehens der 24 Stunden von Le Mans hat Alpine auf dem Circuit des 24 Heures ein neues Sondermodell enthüllt: die A110 R Le Mans (Gesamtverbrauch kombiniert: 7,0-6,8 l/100 km; CO2-Emissionen kombiniert: 160-153 g/km; Werte nach WLTP)1 . Bei der Premiere am Steuer saß die deutsche Rennfahrerin und zweimalige Le-Mans-Starterin Sophia Flörsch, begleitet von 100 Alpine Besitzern. Die in 100 Exemplaren produzierte A110 R Le Mans verkörpert klassische Rennsport-Tugenden: Dank ihres 221 kW/300 PS starken Motors und des Gewichts von lediglich 1.082 Kilogramm spurtet sie in nur 3,9 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 285 km/h auf der Rennstrecke, mit einer patentierten "Hunaudières"-Einstellung für noch mehr Stabilität auf der Strecke. Die blau-weiße Lackierung ist eine Hommage an die klassischen Le-Mans-Rennfarben. Bestellstart für die A110 R Le Mans in den Alpine Centern in Frankreich ist am 8. Juni 2023. Der Preis für die exklusive Sonderserie liegt bei 140.000 Euro.