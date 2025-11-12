|
12.11.2025 06:31:28
Premium Brands öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Premium Brands hat am 10.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,04 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Premium Brands ein Ergebnis je Aktie von 0,570 CAD vermeldet.
Umsatzseitig wurden 1,99 Milliarden CAD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Premium Brands 1,67 Milliarden CAD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
