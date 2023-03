Premium Brands: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Premium Brands präsentierte in der am 16.03.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2022 endete.

Mit einem EPS von 1,19 CAD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Premium Brands mit 1,19 CAD je Aktie genauso viel verdiente.

Das vergangene Quartal hat Premium Brands mit einem Umsatz von insgesamt 1,63 Milliarden CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,35 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren, um 21,51 Prozent gesteigert.

Für das Quartal hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 1,23 CAD geschätzt. Der Umsatz war auf 1,57 Milliarden CAD geschätzt worden.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 4,82 CAD. Im Vorjahr waren 4,48 CAD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 22,27 Prozent auf 6,03 Milliarden CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,93 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 4,86 CAD sowie einem Umsatz in Höhe von 5,96 Milliarden CAD gerechnet.

Redaktion finanzen.at