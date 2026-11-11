Premium Group gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Premium Group hat am 10.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 40,38 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Premium Group ein EPS von 35,82 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Premium Group im vergangenen Quartal 12,29 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 16,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Premium Group 10,59 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at