Premium Group hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Premium Group hat am 10.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Premium Group hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 37,77 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 35,30 JPY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz wurden 10,48 Milliarden JPY gegenüber 9,34 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at