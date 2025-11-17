Premium Group präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Premium Group hat am 14.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 35,82 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Premium Group 39,47 JPY je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig wurden 10,59 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Premium Group 9,42 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at