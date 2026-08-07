easyJet Aktie
WKN DE: 590360 / ISIN: GB0001641991
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07.08.2026 14:18:51
Premium seats, more charges: Apollo’s upmarket plans for easyJet
Airline will offer extra services and feed long-haul carriers under proposalsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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