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20.11.2026 06:31:28
Prenetics Global: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Prenetics Global hat am 18.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Prenetics Global vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 1,45 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,530 USD je Aktie erwirtschaftet.
Prenetics Global hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 64,1 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 172,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 23,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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