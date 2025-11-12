Prenetics Global legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Prenetics Global hat am 10.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,53 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,840 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 23,6 Millionen USD – ein Plus von 202,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Prenetics Global 7,8 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at