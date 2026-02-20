Prenetics Global stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Prenetics Global gab am 18.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 1,75 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Prenetics Global -1,290 USD je Aktie generiert.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 248,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 36,6 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 10,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 4,150 USD gegenüber -3,710 USD im Vorjahr verkündet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 92,39 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 201,73 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Prenetics Global einen Umsatz von 30,62 Millionen USD eingefahren.

