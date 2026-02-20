20.02.2026 06:31:28

Prenetics Global stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Prenetics Global gab am 18.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 1,75 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Prenetics Global -1,290 USD je Aktie generiert.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 248,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 36,6 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 10,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 4,150 USD gegenüber -3,710 USD im Vorjahr verkündet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 92,39 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 201,73 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Prenetics Global einen Umsatz von 30,62 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:11 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
20.02.26 KW 8: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
20.02.26 Depot-Check: Wo Warren Buffett im vierten Quartal investiert ist
15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7

Börse aktuell - Live Ticker

ATX beendet die Woche in Grün -- DAX schlussendlich im Plus --Wall Street schließt fester -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag leicht aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich unterdessen etwas höher. Die Wall Street zeigte sich zum Wochenende in Grün. Die Börsen in Asien präsentierten sich zum Wochenschluss mit schwacher Tendenz.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen