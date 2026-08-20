20.08.2026 06:31:29

Prenetics Global: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Prenetics Global hat am 18.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,52 USD. Im Vorjahresquartal waren -1,030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 210,76 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 46,5 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 15,0 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at

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