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05.11.2026 06:31:28
Prerna Infrabuild gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Prerna Infrabuild hat am 04.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,27 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,260 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz wurden 67,7 Millionen INR gegenüber 63,7 Millionen INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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