Prerna Infrabuild veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Prerna Infrabuild lud am 27.01.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,25 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,110 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Prerna Infrabuild im vergangenen Quartal 29,9 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 117,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Prerna Infrabuild 13,7 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at