Prerna Infrabuild veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Prerna Infrabuild hat am 08.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,40 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,030 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Prerna Infrabuild in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 96,78 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,4 Millionen INR im Vergleich zu 43,5 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,900 INR präsentiert. Im Vorjahr hatte Prerna Infrabuild ein EPS von 2,03 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 9,31 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 94,93 Millionen INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 104,68 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at