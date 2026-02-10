Presentation of HIAG's annual results 2025

Basel, 10 February 2026

Dear Ladies and Gentlemen,

We are pleased to invite you to the presentation of the annual results 2025 of HIAG:

Date Tuesday, 3 March 2026 Time 9.00 a.m. to 10.00 a.m. Venue Conference call and audio webcast Speakers Marco Feusi, CEO, and Stefan Hilber, CFO Language German

Attendance

To join the conference call, please use one of the following numbers:

+41 58 310 50 00 (Switzerland/Europe) / +44 207 107 06 13 (UK).

Other international numbers are listed here: Dial-in list

The webcast can be attended under the following link: Webcast

Application

Please register here no later than 2 March 2026: I will attend

Replay

A recording of the webcast will be available at the following link: Replay

Documentation

The Annual Report 2025, the Sustainability Report 2025, the media information and the slides of the presentation of the annual results will be available from 3 March 2026, 6.00 a.m. in the Reporting Center on the HIAG website.