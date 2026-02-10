HIAG Immobilien Aktie

WKN DE: A113S6 / ISIN: CH0239518779

10.02.2026 06:00:13

Presentation of HIAG's annual results 2025

Invitation

Invitation (PDF)

Basel, 10 February 2026

Dear Ladies and Gentlemen,

We are pleased to invite you to the presentation of the annual results 2025 of HIAG:

Date Tuesday, 3 March 2026
Time 9.00 a.m. to 10.00 a.m.
Venue Conference call and audio webcast
Speakers Marco Feusi, CEO, and Stefan Hilber, CFO
Language German

Attendance
To join the conference call, please use one of the following numbers:
+41 58 310 50 00 (Switzerland/Europe) / +44 207 107 06 13 (UK). 
Other international numbers are listed here: Dial-in list
The webcast can be attended under the following link: Webcast

Application
Please register here no later than 2 March 2026: I will attend

Replay
A recording of the webcast will be available at the following link: Replay

Documentation
The Annual Report 2025, the Sustainability Report 2025, the media information and the slides of the presentation of the annual results will be available from 3 March 2026, 6.00 a.m. in the Reporting Center on the HIAG website.

Kind regards,  
HIAG Immobilien Holding AG  
Marco Feusi
Chief Executive Officer
marco.feusi@hiag.com		 Stefan Hilber
Chief Financial Officer
stefan.hilber@hiag.com
   
HIAG Immobilien Holding AG
Aeschenplatz 7
4052 Basel
T +41 61 606 55 00
investor.relations@hiag.com
www.hiag.com		  
   
Company calendar  
3 March 2026 Publication of Annual Report 2025 & Sustainability Report 2025
23 April 2026 Annual General Meeting
17 August 2026 Publication of Half-Year Report 2026


About HIAG
HIAG is a leading real estate company listed on the SIX Swiss Exchange with an investment property portfolio worth a total of around CHF 2.0 billion. HIAG's business model covers the entire property value chain of portfolio/asset management, site development and transaction management. We invest in residential, commercial and industrial properties in economically strong Swiss regions, expand the portfolio through development projects and acquisitions, and thus secure stable rental income and a growing dividend base. The transaction business offers attractive potential for profit, and enables effective capital recycling. With this business model, HIAG offers holistic living spaces of the future at its sites for both people and companies, thereby creating economic, ecological and social added value.


