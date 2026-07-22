HIAG Immobilien Aktie
WKN DE: A113S6 / ISIN: CH0239518779
|
22.07.2026 07:00:04
Presentation of HIAG's half-year results 2026 on 17 August 2026
|
HIAG Immobilien Holding AG
/ Key word(s): Half Year Results/Real Estate
Invitation
Basel, 22 July 2026
Dear Ladies and Gentlemen,
HIAG is pleased to invite you to the presentation of its half-year results 2026. A conference call and a live webcast will take place on:
Monday, 17 August 2026
Your interlocutors will be:
Conference call and webcast
The presentation slides will be provided in English. The presentation itself will be delivered in German and simultaneously translated into English. The webcast can be attended under the following link: Webcast
Replay
Half-Year Report and presentation
Application
About HIAG
End of Media Release
|Language:
|English
|Company:
|HIAG Immobilien Holding AG
|Aeschenplatz 7
|4052 Basel
|Switzerland
|Phone:
|+41 61 606 55 00
|Internet:
|www.hiag.com
|ISIN:
|CH0239518779
|Valor:
|A113S6
|Listed:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2359060
|End of News
|EQS News Service
|
2359060 22.07.2026 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu HIAG Immobilien AG
Analysen zu HIAG Immobilien AG
Aktien in diesem Artikel
|HIAG Immobilien AG
|135,80
|-0,73%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZahlenflut und EZB-Entscheid: ATX und DAX tief im Minus -- US-Börsen schwach -- Asiens Börsen beenden Handel fester
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex notieren am Donnerstag schwächer. Die US-Börsen geben ebenfalls nach. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag nach oben.