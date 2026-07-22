Presentation of HIAG's half-year results 2026 on 17 August 2026

Basel, 22 July 2026

Dear Ladies and Gentlemen,

HIAG is pleased to invite you to the presentation of its half-year results 2026. A conference call and a live webcast will take place on:

Monday, 17 August 2026

09.00 am CEST

Your interlocutors will be:

Marco Feusi, Chief Executive Officer

Stefan Hilber, Chief Financial Officer

Conference call and webcast

To join the conference call, please use the following numbers:

+41 58 310 50 00 (Switzerland/Europe) / +44 203 059 58 63 (UK). Other international numbers are listed here: Dial-in list

The presentation slides will be provided in English. The presentation itself will be delivered in German and simultaneously translated into English. The webcast can be attended under the following link: Webcast

Replay

A replay of the webcast will be provided at the following link: Replay

Half-Year Report and presentation

The Half-Year Report 2026, the media information and the presentation to the half-year results will be available on 17 August 2026 from 6.00 a.m. in the Reporting Center on the HIAG website.

Application

Please register here no later than Friday 14 August 2026: Attendance