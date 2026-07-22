HIAG Immobilien Aktie

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WKN DE: A113S6 / ISIN: CH0239518779

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22.07.2026 07:00:04

Presentation of HIAG's half-year results 2026 on 17 August 2026

HIAG Immobilien Holding AG / Key word(s): Half Year Results/Real Estate
Presentation of HIAG's half-year results 2026 on 17 August 2026

22.07.2026 / 07:00 CET/CEST

Basel, 22 July 2026

Dear Ladies and Gentlemen,

HIAG is pleased to invite you to the presentation of its half-year results 2026. A conference call and a live webcast will take place on:

Monday, 17 August 2026
09.00 am CEST

Your interlocutors will be:
Marco Feusi, Chief Executive Officer
Stefan Hilber, Chief Financial Officer

Conference call and webcast
To join the conference call, please use the following numbers:
+41 58 310 50 00 (Switzerland/Europe) / +44 203 059 58 63 (UK). Other international numbers are listed here: Dial-in list

The presentation slides will be provided in English. The presentation itself will be delivered in German and simultaneously translated into English. The webcast can be attended under the following link: Webcast

Replay
A replay of the webcast will be provided at the following link: Replay

Half-Year Report and presentation
The Half-Year Report 2026, the media information and the presentation to the half-year results will be available on 17 August 2026 from 6.00 a.m. in the Reporting Center on the HIAG website.

Application
Please register here no later than Friday 14 August 2026: Attendance

   
Contact  

Marco Feusi
Chief Executive Officer
T +41 61 606 55 00
marco.feusi@hiag.com

 Stefan Hilber
Chief Financial Officer
T +41 61 606 55 00
stefan.hilber@hiag.com
   
HIAG Immobilien Holding AG
Aeschenplatz 7
4052 Basel
T +41 61 606 55 00
investor.relations@hiag.com
www.hiag.com		  
   
Company calendar  
17 August 2026 Publication of 2026 Half-Year Report
24 September 2026 Capital Market Day
8 March 2027 Publication of 2026 Annual Report & 2026 Sustainability Report
8 April 2027 General Meeting

About HIAG
HIAG is a leading real estate company listed on the SIX Swiss Exchange with an investment property portfolio worth a total of around CHF 2.0 billion. HIAG's business model covers the entire property value chain of portfolio/asset management, site development and transaction management. We invest in residential, commercial and industrial properties in economically strong Swiss regions, expand the portfolio through development projects and acquisitions, and thus secure stable rental income and a growing dividend base. The transaction business offers attractive potential for profit, and enables effective capital recycling. With this business model, HIAG offers holistic living spaces of the future at its sites for both people and companies, thereby creating economic, ecological and social added value.


End of Media Release
View original content: EQS News

Language: English
Company: HIAG Immobilien Holding AG
Aeschenplatz 7
4052 Basel
Switzerland
Phone: +41 61 606 55 00
Internet: www.hiag.com
ISIN: CH0239518779
Valor: A113S6
Listed: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2359060

 
End of News EQS News Service

2359060  22.07.2026 CET/CEST

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