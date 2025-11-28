Preservium Property Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Preservium Property Registered lud am 27.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Das EPS wurde auf 2,00 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,46 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Preservium Property Registered im vergangenen Quartal 19,2 Millionen SEK verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Preservium Property Registered 19,1 Millionen SEK umsetzen können.

Redaktion finanzen.at