President Chain Store öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

President Chain Store hat am 29.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,06 TWD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,92 TWD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat President Chain Store im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,49 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 92,18 Milliarden TWD. Im Vorjahresviertel waren 87,38 Milliarden TWD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at