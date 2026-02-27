President Chain Store vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

President Chain Store ließ sich am 25.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat President Chain Store die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,22 TWD gegenüber 2,17 TWD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,23 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 89,78 Milliarden TWD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 86,14 Milliarden TWD in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 10,78 TWD beziffert. Im Vorjahr hatte President Chain Store 11,10 TWD je Aktie verdient.

Der Umsatz lag bei 350,73 Milliarden TWD – das entspricht einem Zuwachs von 3,79 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 337,93 Milliarden TWD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at