President Chain Store: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

President Chain Store ließ sich am 28.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat President Chain Store die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es stand ein EPS von 2,85 TWD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei President Chain Store noch ein Gewinn pro Aktie von 2,87 TWD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 88,93 Milliarden TWD gegenüber 87,88 Milliarden TWD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at