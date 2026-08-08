True Aktie
WKN: 889349 / ISIN: TH0375010012
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08.08.2026 15:06:00
President Donald Trump Expected the Iran War to Drive the Stock Market "Down 20% to 25%" -- His Prophecy May Still Come True
Last week, the iconic Dow Jones Industrial Average (DJINDICES: ^DJI) and broad-based S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) soared to fresh all-time highs. Meanwhile, the innovation-inspired Nasdaq Composite (NASDAQINDEX: ^IXIC) reached uncharted territory in early June.These all-time highs have been achieved despite mounting headwinds on Wall Street. Specifically, equities have launched to new highs with the Iran war still ongoing and trailing 12-month inflation clocking in well above the Federal Reserve's long-term target of 2%.The Trump-led Iran war is complicating things for Wall Street. Image source: Official White House Photo by Daniel Torok.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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