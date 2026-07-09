Dell Technologies Aktie
WKN DE: A2N6WP / ISIN: US24703L2025
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09.07.2026 11:00:00
President Donald Trump Is Buying Dell. Should You?
President Donald Trump has been more involved in the stock market than past presidents.He's made some timely calls, notably telling investors to buy stocks after the market meltdown in April when he announced high tariff rates on most of the country's major trading partners.The Trump administration has also had the U.S. government take stakes in companies it deems imperative to national security. Some of the government's picks, like Intel, have turned into extraordinary investments.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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