President Donald Trump Just Called Nov. 5 One of the Stock Market's "Worst Days in History" Due to Election Results -- but Warning Signs Have Been Apparent for Months

Last Thursday, Nov. 5, was a day to remember on Wall Street. When the dust settled, the iconic Dow Jones Industrial Average (DJINDICES:^DJI), benchmark S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC), and tech-powered Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) had tumbled by 1,833 points, 335 points, and 1,422 points, respectively. The 1,422-point decline in the Nasdaq Composite is by far the largest in its 55-year history.

President Donald Trump took to social media to blame the Nov. 3 midterm elections for the stock market's poor performance:

President Trump blames the election results for the stock market's tumble, but he's not entirely correct. Image source: Official White House Photo.

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