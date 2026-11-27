NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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27.11.2026 13:06:02
President Donald Trump Just Floated the Idea of the U.S. Government Buying a Stake in Nvidia -- but It Wouldn't Fix the Company's Biggest Flaw
It's been a historic seven weeks for the infrastructure backbone of the artificial intelligence (AI) build-out, Nvidia (NASDAQ:NVDA), and its shareholders.
In a span of 45 days, the world's most important provider of graphics processing units (GPUs) lost $2.75 trillion in market value and saw its co-founder and CEO, Jensen Huang, resign on Nov. 12 after admitting to an affair with an alleged Chinese spy. By Nov. 23, Huang was reinstated by Nvidia's board, leading to a record single-day market cap gain of more than $900 billion.
According to various reports, President Donald Trump played a key role in Huang's reinstatement. Trump has been adamant that the U.S. maintain its competitive edge in AI, and Nvidia's ongoing success is central to this thesis.
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