JAB Holdings Aktie
WKN DE: 938743 / ISIN: GB0006164072
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07.07.2026 10:06:00
President Donald Trump Took a Direct Jab at the Fed, Yet Again -- and It's a Disaster in the Making for Wall Street
From a purely statistical standpoint, the annualized returns of the Dow Jones Industrial Average (DJINDICES: ^DJI), S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC), and Nasdaq Composite (NASDAQINDEX: ^IXIC) under President Donald Trump have been higher than most other presidents since the late 1890s.However, these gains haven't been earned without bouts of historic volatility and periods of heightened uncertainty.Despite recent all-time highs for the Dow, S&P 500, and Nasdaq Composite, U.S. inflation is fostering worry among investors on Wall Street. But rather than let America's foremost financial institution, the Federal Reserve, do what it does best, Donald Trump continues to take direct jabs at the Federal Open Market Committee (FOMC).Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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