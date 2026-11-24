Some of the world's most successful money managers oversee hundreds of trades per quarter -- but that doesn't hold a candle to the jaw-dropping activity in President Donald Trump's investment account. The president's independent, third-party investment team has executed in the neighborhood of 30,000 trades since January 2025, according to reports filed with the U.S. Office of Government Ethics (OGE).

According to the latest OGE filing, Trump's investment team executed 751 trades in September. This included dumping up to $5,000,000 in McDonald's (NYSE:MCD) stock and piling up to $25,000,000 into the Vanguard Dividend Appreciation ETF (NYSEMKT:VIG).

President Trump's independent, third-party investment team oversaw 751 trades in September. Image source: Official White House Photo by Daniel Torok.

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