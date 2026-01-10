EverCommerce Aktie
WKN DE: A3CTLF / ISIN: US29977X1054
|
10.01.2026 20:50:19
President Sells 25,000 EverCommerce Shares for $250,000
EverCommerce (NASDAQ:EVCM), a SaaS provider for service-based businesses, reported a notable insider sale amid a steady pattern of monthly dispositions.Matthew David Feierstein, President of EverCommerce, directly sold 25,000 shares over three open-market transactions between Dec. 8 and Dec. 10, 2025, as disclosed in this SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($10.02); post-transaction value based on Dec. 10, 2025 market close (price not specified in the SEC filing).Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
