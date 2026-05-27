Eli Lilly Aktie
WKN: 858560 / ISIN: US5324571083
|
27.05.2026 20:02:00
President Trump Loaded Up on Eli Lilly in Q1. Should You Buy the Obesity Drug Stock Too?
President Donald Trump's recent financial disclosures revealed thousands of stock transactions for dozens of companies in the first quarter of 2026, including Eli Lilly (NYSE: LLY), one of the biggest winners in the anti-obesity drug boom.The president's stock transactions (or, more likely, transactions made by others on his behalf) may grab headlines, but investors should be careful about copying any politician's trades, particularly after the fact. You should buy stocks based on the attractiveness of the underlying business, not because a public official or celebrity happens to own shares.That said, in the case of Eli Lilly, the arguments for ownership remain compelling.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Eli Lilly
Analysen zu Eli Lilly
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|Goldman Sachs Group Inc.
|20.12.24
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|Jefferies & Company Inc.
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