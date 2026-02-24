Aluminum Corporation of China ADRs Aktie

Aluminum Corporation of China ADRs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 982495 / ISIN: US0222761092

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
24.02.2026 20:35:55

President Trump Plans to Roll Back Tariffs on Steel and Aluminum. 2 Stocks That Could Pop as a Result.

President Trump could soon roll back some tariffs on imported steel and aluminum products, according to The Financial Times. Those tariffs, which were raised from 25% to 50% last June, were imposed under Section 232 of the Trade Expansion Act of 1962. That means they won't be affected by the Supreme Court's recent ruling against Trump's country-specific tariffs, which were imposed under the International Emergency Economic Powers Act (IEEPA).President Trump is reportedly mulling lower tariffs for aluminum cans, steel appliances like ovens, and other consumer-oriented products. Two blue chip consumer staples stocks could benefit from those reductions: Coca-Cola (NYSE: KO) and Constellation Brands (NYSE: STZ).Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Aluminum Corporation of China ADRs

mehr Nachrichten
Keine Nachrichten verfügbar.

Analysen zu Aluminum Corporation of China ADRs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Aluminum Corporation of China Ltd (A) 13,53 4,40% Aluminum Corporation of China Ltd (A)
Aluminum Corporation of China Ltd (H) 1,49 3,98% Aluminum Corporation of China Ltd (H)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20:05 Wenig Veränderung: Auf diese Aktien setzte der Gates Foundation Trust im 4. Quartal 2025
24.02.26 Depot-Update: Die Q4-Strategie von George Soros
23.02.26 So hat die Deutsche Bank im vierten Quartal 2025 investiert: Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.
22.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 8
22.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 8: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Warten auf die NVIDIA-Bilanz: US-Anleger in Kauflaune -- ATX schließt mit kräftigen Aufschlägen -- DAX letztlich deutlich über 25.000-Punken -- Asiens Börsen profitierten von KI-Hoffnungen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich im Mittwochshandel mit Gewinnen. Am deutschen Markt waren ebenfalls Aufschläge zu sehen. Die Wall Street notiert in Grün. An den Börsen in Asien prägten zur Wochenmitte die Bullen das Bild.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen